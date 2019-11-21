【瑞通推介】美團滙豐輪證傳真

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國參、眾兩院通過《香港人權與民主法案》，加上據報中美或延至明年簽署首階段貿易協議，拖累道指隔晚收報27,821點，跌112點或0.4%。

恒指周三(20日)收報26,889點，跌204點或0.7%，結束3日升勢。周四(21日)早段再挫逾400點，跌穿26,500點。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾4,900萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾4,900萬元，反映投資者看好港股整固過後再現反彈。周三其牛證街貨重貨區為收回價26,200至26,299點，而熊證街貨重貨區為收回價27,400至27,499點。

美團點評周四公布季績，投資者料會聚焦集團收入增長以及能否持續錄得季度盈利。業績與市場預期是否符合，將帶動其股價突破百元抑或扭轉近月升勢。該股周三下試20天線水平後反彈回升，收升1.3%於97.3元，10天線失而復得。股份周四早段挫逾4%，回落至95元之下，低位再失10天和20天線。周三分別有531萬和114萬元淨流入其好倉和淡倉。

滙豐控股周三在59元水平以下窄幅整固，以全日低位58.5元收市，結束兩日升勢，兼未能收復10天線。有消息指滙控投資銀行負責人將被調任至非執行職務。該股周四早段跌約1%，於58元之下徘徊，續處各移動平均線之下。周三有16萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾110萬元淨流入。

百威亞太本月一度急升，但其後無以為繼，股份連日受制於30元關口，周三跌逾1%收29.3元，暫守10天和20天線。股份周四早段較大市硬淨，暫守29元。周三分別有51萬和9萬元淨流入其好倉和淡倉。

中國人壽近日於10天和20天線之間上落，周三收跌1.4%報20.65元，全日受制於21元和10天線。中美貿易關係轉差拖累A股表現，國壽周四早段重挫逾3%，跌穿20元關口。周三有75萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有42萬元淨流出。

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