【專家樓評】陳坤興：失業率升　對樓價影響幾大？

政府最新公布本地就業市場的情況，整體失業率升至3.1%的兩年新高，較對上一個月(7月至9月份)的2.9%顯著上升。個別行業失業率更高達6%以上，加上隨着中美貿易仍未達成協議，本地的社會事件亦未見解決，相信未來整體失業率仍會上升，失業率上升對樓市的影響不可不防。

然而，現階段失業情況較嚴重的行業，仍集中於餐飲及建造行業等基層人士，相反以專業人士為主的金融、保險、地產、專業及商用服務業的最新失業率，仍低見2.2%，對於整體樓市的影響仍然是相當有限，預期樓價整體跌幅仍會相對有限，相信未來樓價大升、大跌的機會均相當微。樓市已進入慢跌市，整體後市走向仍需視乎中美貿易談判及本地社會情況的走向。

Q房網香港董事總經理 陳坤興

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