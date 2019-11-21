樓價UPDATES：大市氣氛不穩　劈價百萬盤始獲承接

二手樓市轉靜，業主劈價才獲吸納，其中青衣灝景灣本月終於「開齋」，連同長沙灣宇晴軒分別劈價100萬港元始成功沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌太古城本月成交約12宗，上月同期錄20宗。剛錄鳳山閣低層H室，實用面積約530方呎，兩房間隔，望園景。單位今年10月中開始放盤，原開價1,060萬元，經議價後減價52萬元或約4.9%，終以1,008萬元沽出，實用呎價約19,019元。原業主於2008年1月以370萬元購入，持貨11年轉手帳面獲利約638萬元，物業升值約1.7倍。

●鰂魚涌南豐新邨3座中層C室，實用面積約391方呎，兩房間隔，望園景，開價760萬元，議價後，減價40萬元或約5%，終以720萬元沽出，實用呎價約18,414元。原業主於2016年5月以518萬元購入，剛鬆綁SSD即轉手，帳面獲利約202萬元，物業升值約39%。

●西半山柏苑中層A室，實用面積385方呎，兩房間隔，望樓景，以875萬元將單位易手，實用呎價22,727元。原業主於2005年9月以280萬元買入單位，持貨14年帳面獲利595萬元，單位升值213%。

●港島南區貝沙灣6期7座高層C室，實用面積1,126方呎，套三房間隔，坐享全海景，以3,500萬元連車位易手，實用呎價31,083元。原業主於2009年4月以1,585萬元買入，持貨10年，帳面獲利1,915萬元，單位升值121%。

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九龍區

●長沙灣宇晴軒本月暫錄4宗成交，與上月同期看齊，平均實用呎價輕微回落至16,881元。剛錄得6座低層D室，實用面積449方呎，兩房間隔，可享內園池景，今年7月開價860萬元，現降價130萬元，以730萬元易手，實用呎價16,258元，新買家為用家，睇樓逾半年。原業主於2014年8月以約536萬元買入物業，持貨5年多，沽貨帳面獲利194萬元，單位期內升值36%。

●長沙灣喜漾1座中高層E室一房戶，望山景，實用面積約397方呎，以約1.6萬元放租1個月，議價後輕微減價200元，區內專業人士睇樓兩次，即以1.58萬元承租，實用呎租約39.8元。業主於2015年8月以約570.9萬元購入，租金回報約3.3厘。

●紅磡海逸豪園3座低層C室，實用面積約550方呎，兩房間隔，原先開價1,020萬元放售，經議價後，減價40萬或約4%，最終以交吉形式獲買家以980萬元承接，實用呎價約17,818元。

●將軍澳天晉II錄得本月首宗交投，單位為1A座低層A室，實用面積551方呎，兩房間隔，享園景，今年9月開價1,050萬元，經連番議價後，累減90萬元，以960萬元易手，實用呎價17,423元。原業主於2016年4月以約673萬元買入，帳面獲利287萬元離場，三年半升值逾43%。

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新界區

●青衣區下半月二手市況平靜，灝景灣新近錄得7座高層F室，實用面積690方呎，三房連套房間隔，享內園景，成交價1,150萬元，實用呎價16,667元，上址9月放盤，開價1,250萬元，最終累減100萬元或8%沽出，屬市價。原業主於2000年1月以415萬元買入，現轉手帳面獲利約735萬元，單位19年升值約1.8倍。

●屯門居屋兆康苑L座兆昌閣中高層4室，實用面積483方呎，兩房間隔，以月租1.2萬元租出，實用呎租約24.8元，新租客為區內家庭。業主2015年5月以362.8萬元已補價自由市場價買入，租金回報率約4厘。

●屯門瓏門8座高層D室，實用面積659方呎，套三房間隔，以1,057.8萬元成交，實用呎價16,052元，新買家為區內換樓客，原業主則於2013年12月以647萬元買入，持貨約6年，帳面獲利約410.8萬元，單位期內升值64%。

●天水圍栢慧豪豪園及栢慧豪廷於11月共錄得13宗租務成交，平均實用呎租約25元。栢慧豪廷8座低層D室，實用面積512方呎，兩房間隔，新近以1.28萬元租出，實用呎租約25元，按業主於2015年1月以412.3萬元買入，租金回報約3.7厘。

●粉嶺名都本月暫錄約3宗買賣，剛錄7座低層A室，實用面積395方呎，兩房間隔，議價後以518萬元獲承接，實用呎價13,114元。原業主於2014年以308萬元購入，持貨5年，是次沽出帳面獲利210萬元離場，單位升值約68%。

●馬鞍山薈晴2座低層A6室，實用面積約324方呎，採一房連開放式廚房間隔，望內園景，由開價640萬元減價至606.5萬元完成交易，減價33.5萬元或約5%，實用呎價約18,719元。原業主2016年11月以492.9萬元購入單位，剛鬆綁SSD，現沽出帳面獲利約113.6萬元，賺價約23%。

●馬鞍山雲海MAPLE COURT第1座中層B室，實用面積383方呎，一房間隔，以每月1.55萬元租出，實用呎租40.5元。原業主於2018年以759萬元購入單位，租金回報約2.5厘。

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