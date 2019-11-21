【零售浩劫】莎莎縮舖商減租　員工放無薪假

公司於業績中指出，除積極為旗下舖爭取減租外，集團亦加推各項措施控制及減省整體成本。集團正積極採取措施，為集團及按佣金制度受薪的前線員工爭取合理收入。集團亦通過自然流失嚴格控制各部門的人手。

此外，部分職級的後勤人員亦自9月起開始，每月放2至4日「無薪假」，並鼓勵員工盡量清假，以減低相關撥備開支。

集團會持續審視市場情況，根據每間店舖的銷售及盈利能力，爭取相應的租金減幅，並於有需要時縮減店舖面積或轉租附近成本較低的店舖，甚至於合約到期時，以短期租約取代長期租約，或者關閉表現欠佳的店舖。集團亦繼續優化其店舖網絡，減少遊客區的店舖數目。

同時，集團致力減低庫存，將會有助減省存貨成本，並減少店舖裝修及開設新店，有助保留現金及減少折舊開支。其他節流項目包括省減行政及宣傳費、差旅、維修及保養費用等。

上述種種的節流及優化措施不單有助集團盡快恢復盈利能力，更有望改善成本架構，提高集團的生產力及競爭力，有利莎莎的長遠發展。

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