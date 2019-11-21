管治調查：二、三線股難完全符合要求

夏其才認為管理層選人應以能力為主。

會計師事務所致同分析了470間恒生綜合指數成分股公司的2018年度年報，發表《香港企業管治調查報告2019》，發現50%的恒生綜合指數成分股聲稱能完全遵守港交所的《企業管治報告守則》，49%則表示未遵守《守則》，但已解釋不遵守的原因，僅1%公司既未遵守《守則》亦未因此解釋。

董事會年歲方面，51至60歲年齡範圍的董事人數最多，而30歲以下的董事則最少。其中，小型企業擁有更多年輕董事，可能與大多數小型企業是由年輕人創立有關。

另外，四分之一恒指成分股公司披露其董事的專業資格，所披露已取得的專業資格中，有56%為會計。

致同香港會計師事務所副管理合夥人夏其才稱，因資訊科技(IT)對企業營運日益重要，期望監管機構能新增披露資訊科技戰略及網絡安全計劃的指引，以提高企業透明度及增強投資者的信心。該報告又指，30%恒生綜合指數成分股公司披露其已改善資訊科技系統，而只有12%的恒生綜合指數成分股公司披露其已提升資訊科技安全。

另外，夏指，中資或本地上市公司完全符合《守則》的比例沒有太大差異，因大型及中型中資機構有更多資源，可在企業管治上「落更多功夫」，故符合《守則》的比例甚至較本地二、三線股比例更高。

他續指，本地二、三線股以混合產業為主，在企業管治上屬初階，資金亦不多，難以完全符合要求。

至於本地企業委任中資背景人士為董事會成員。夏認為，管理層選人應以能力為主，若引入有才能人士，有助公司長遠發展，投資者應撇開政治問題看待有關事宜。

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