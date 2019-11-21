港鐵10月本地載客量按年大跌25%

個別港鐵車站因被示威者破壞，要暫停開放。

日均乘客量方面，周日平均乘客量為432.7萬人次，按年和按月分別下跌13.58%和6.18%。按年是連續第四個月下跌，按月更是連續五個月下跌。

機場快線乘客量按年和按月均是連續三個月下跌，最新十月全月乘客量為91.6萬人次，按年和按月分別下跌43.49%和11.5%。該數字更創2011年2月以來最低。高鐵線10月乘客量為106.7萬人次，按月升14%，但8月和9月分別按月下跌29.64%和18.18%。

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