全球經貿戰：傳中美談判屆關鍵時刻　仍有反枱風險

美國財經媒體彭博社引述消息人士報道，目前中美貿易談判正處於敏感及決定成敗關鍵的階段，美國總統特朗普要麼是險勝，要麼就是瀕臨崩潰邊緣。

消息人士認為，隨着11月16至17日原定中美簽署協議的智利峰會因事故取消，12月15日新一輪關稅加徵日，成為一個關鍵的「硬時限」。在上周晚些時候的視頻會議中，美國貿易代表萊蒂澤、財長姆紐欽，以及中國副總理劉鶴同意雙方加快達成協議，以避免新關稅生效。

消息透露，在那次視頻會議和最近的其他電話會議中，兩國官員在打擊知識財產權盜竊和協議執行機制等問題上，取得了一定進展。不過，他們表示，雙方難以就特朗普希望納入的其他承諾細節達成一致，包括要求農產品購買安排和具體取消的關稅。

據悉，特朗普希望中國在未來兩年內，把每年從美國購買的農產品規模，從貿易戰前的水平提高一倍至500億美元，但中國不願作出細節承諾，部分原因在於達到這樣的高度很有難度。中國官員繼續堅稱，任何農產品購買都要基於市場情況，且符合世貿組織規定。

消息人士稱，中方官員仍然在敦促美國取消所有加徵的關稅，雙方暗示將接受一種執行機制，即如果不能通過磋商解決分歧，那麼關稅將被加回。

據了解，談判團隊以5月協議文本為基礎，談判在第一階段的貿易協議中，應多大程度上取消加徵的關稅。

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