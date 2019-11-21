全球經貿戰：中美首階段協議是穩定信號 再拖恐爆金融戰
2019年11月21日 14:47
東網電視更多新聞短片
美國財經媒體彭博社報道，高盛大中華區前主席胡祖六表示，中美貿易戰拖得愈久，雙方損失將愈大，且問題愈不容易解決。
他稱，中美本來是貿易戰，但曠日持久的話，就可能演變成科技戰，進一步就有可能是金融戰，層層升級，就會不僅僅是政治衝突了。他說：「只有所有增加的關稅全部消除，才能避免以後再度重演貿易戰，中美貿易打開新的局面，這才是問題得到了徹底的解決。」
他指出，中美貿易第一階段實際上是一個停火的協議，不要再升級。讓雙方先停火，就是給市場給公眾一個穩定的信號。
胡祖六提到，中美貿易戰對雙方投資的影響有滯後效應，不會立即反映在數據上，但目前雙方的投資明顯處於觀望，「再過兩三個季度，可能影響會更明顯地顯現出來。」
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。