中金：中國未來兩年GDP料低於6%　人民幣平穩

中金發表中國宏觀經濟展望指出，中國內需增長仍然面臨壓力，近期物價上行可能暫時制約逆周期調節的力度，該行預期中國的實質經濟增長(GDP)可能由今年的6.1%，放緩至明年5.9%及後年5.8%。至於人民幣匯價或窄幅波動、先揚後抑，於明年中料先回升至7附近水平，明年底則輕微貶值至7.06水平。

該行又預計，明年上半年內地通脹(CPI)可能維持高位，未來2至3個季度不排除CPI接近、甚至高於4%的可能性，全年平均值可能升至3.8%，2021年才回落至1.2%。不過，CPI衝高可能對逆周期調節政策的力度產生制約，壓低中國工業生產者出廠價格(PPI)。中金預測2020年中國PPI均值在-2%左右，路徑為前低後高。

該行又預期，中國人民銀行今年不再下調貸款報價利率(LPR)及存款準備金率(RRR)，其中LPR可能於2020年下半年才下調0.4厘、2021年上半年再下調0.3厘。RRR在2020年則料會調降2%、2021年再降0.5%。

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