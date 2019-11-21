全球經濟晴雨表仍響警　南韓出口勢連跌12個月

全球經濟前瞻指標依然疲弱！外國傳媒報道，被視為「全球經濟晴雨表」的南韓出口仍未有起色，11月前20天出口下跌近10%，為連續12個月受創。

根據南韓海關總署在周四(21日)公布的數據顯示，該國11月前20天的出口總額為282億美元，按年下跌9.6%，惟較10月增長5.4%；每日平均出口額為18.2億美元，按年下跌9.6%。自去年12月以來，南韓出口持續下跌，如今有望創下連跌12個月。

從商品類別來看，半導體晶片出口按年大減23.6%，石油產品出口減3.4%，無線通訊設備出口減1.9%，船運減65.3%。不過，汽車和家用電器出口則分別增長7.1%和8.7%。

從出口國家來看，南韓對中國的出口跌8.1%，對歐盟跌25.3%，對越南跌4.7%，對日本跌3.1%，對美國跌0.5%，對中東跌14.4%。

事實上，南韓政府已連續7個月將經濟形勢形容為「不振」，創有史以來最長紀錄。

各地經濟師甚為關注南韓出口，因該國貨品為「全球進口」指標，由汽車到電子產品，每樣也是出口為主，從而令該國出口數據成為全球經濟「晴雨表」，如果數據不理想，對全球來說是警號，尤其是預示中國經濟未有好轉。

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