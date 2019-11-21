古勝　港股變數多　資金提早收網

美國總統特朗普指，若未能與中國簽署貿易協議，將向中國貨品加徵關稅；同時，美國參議院一致通過《香港人權與民主法案》，加上人行突然下調貸款市場報價利率(LPR)，並拖累本已略為回穩的人民幣重新轉弱，凡此重重，皆大大影響市場氣氛，中、港、美股市皆回落，不無原因。

咁其他熱炒板塊又如何？睇番早前人民幣反彈時，中資金融股及以人民幣作主要收入的中資航空股都彈得唔錯，但大家睇睇昨日一眾內銀、內險及航空股都以跌市收場，且唔少跑輸大市，故未來人民幣若繼續回軟，相信早前已押注相關板塊的投資時亦會選擇提早收網食胡，以免遲而生變。

講到尾，港股短期不明朗因素太多，尤其係中美貿易談判協議發展愈趨不明朗，好倉都係適時收割，坐看風雲變！

東方產經「MARKET INSIGHT」專欄作者 古勝

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