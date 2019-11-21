古勝 港股變數多 資金提早收網
2019年11月21日 15:15
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美國總統特朗普指，若未能與中國簽署貿易協議，將向中國貨品加徵關稅；同時，美國參議院一致通過《香港人權與民主法案》，加上人行突然下調貸款市場報價利率(LPR)，並拖累本已略為回穩的人民幣重新轉弱，凡此重重，皆大大影響市場氣氛，中、港、美股市皆回落，不無原因。
恒指今日(周四)跟勢回落，一眾大藍籌如騰訊控股(00700)、滙豐控股(00005)及建設銀行(00939)等股價都回落，加上巨無霸阿里巴巴(09988)快將在港上市，已凍結市場資金逾900億元，一定程度影響了港股短線承接力。
咁其他熱炒板塊又如何？睇番早前人民幣反彈時，中資金融股及以人民幣作主要收入的中資航空股都彈得唔錯，但大家睇睇昨日一眾內銀、內險及航空股都以跌市收場，且唔少跑輸大市，故未來人民幣若繼續回軟，相信早前已押注相關板塊的投資時亦會選擇提早收網食胡，以免遲而生變。
咁其他板塊呢？昨日被市場熱炒的部分手遊股其實又唔值博，一來屬消息面(炒上主因為Google推出的雲遊戲Stadia熱賣)，相信炒作時間難以延續；二來以往行業炒作都好短癮，再加上唔係整個板塊內隻隻個股都炒得，所以都係別沾手。至於愈升愈有的醫藥股，近期動力又減弱，一來板塊累升已多，估值唔平，二來政策風險時不時出現，睇到中國生物製藥(01177)及石藥集團(01093)近期在高位遇阻，持貨者且別貪勝不知輸。
講到尾，港股短期不明朗因素太多，尤其係中美貿易談判協議發展愈趨不明朗，好倉都係適時收割，坐看風雲變！
東方產經「MARKET INSIGHT」專欄作者 古勝
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