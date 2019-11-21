【市後重點睇】美匯報97.86 道期下跌
2019年11月21日 16:15
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●美匯指數處97.86，離岸人民幣(CNH)高見7.0343，港匯報7.8239，日圓兌美元企108.5水平，歐元守1.1078，英鎊見1.294。金價於1,472美元水平反覆。布油報62.25美元，紐油報56.91美元。道指期貨下跌66點。
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●A股快報：滬綜指收跌0.2%，茅台市值躍居第一。https://bit.ly/2O7lIT9
●亞洲股市：日股收跌0.4%，韓股挫逾1%。https://bit.ly/2D3z4cQ
●全球經濟晴雨表仍響警，南韓出口勢連跌12個月。https://bit.ly/2qlSUNH
●樓價UPDATES：大市氣氛不穩，劈價百萬盤始獲承接。https://bit.ly/37tq9zo
●穆迪料明年全球經濟仍脆弱，G20經濟體增長持平2.6%。https://bit.ly/2pyIKbU
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