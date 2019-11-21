瑞銀：滙控重組規模愈大　對收益壓力料愈顯著

滙豐控股（00005）將於明年2月公布全年業績時一併公布重組計劃，券商瑞銀集團認為，於收入及資本形成環境面對挑戰下，滙控重組是正確做法，惟相信重組規模愈大，其每股收益的下行壓力將愈高漲。預計滙控全年稅前利潤將按年倒退5.78%，至187.39億美元，予其「中性」評級，目標價為56港元。

瑞銀預計，滙控很可能對環球銀行及資本市場部門，及法國和美國的零售業務作出重組，並於今年第四季至2021年期間，帶來較高的重組成本及巨大的商譽減值。若計劃成功，可望提高滙控有形股本回報率（ROTE）1至1.5%。至於影響滙控長遠展望的重要因素，則包括更高回報的業務組合、更持續的股息回報和更高的結構性增長潛力。

至明年2月，瑞銀料滙控管理層將會說服市場，購買該行股票並把集團未來1至2年的重組成本及負營運槓桿，視為資本的重新調配。

瑞銀於11月初的調查顯示，儘管有71%受訪者看淡滙控股價、29%為中性，而且完全沒有人看好。然而，該行目前估值仍然未反映重組活動、低息環境及香港亂局帶來的不確定性影響。

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