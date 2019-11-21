【滯脹危機】香港10月CPI升3.1%　豬肉帶動食品漲價13%

香港政府統計處周四(21日)公布，今年10月消費物價指數按年上升3.1%，惟較今年9月的3.2%稍低。剔除所有政府一次過紓困措施的影響，綜合消費物價指數10月按年升幅(即基本通脹)亦為3.1%。10月升幅放緩主因是私人房屋租金和鮮果價格升幅收窄。

由於香港經濟正處於收縮，通脹則上升，反映滯脹情況嚴重，即市民荷包不能腫脹之餘，更要捱貴貨，失業率亦恐繼續攀升。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在10月錄得按年升幅的類別為食品(不包括外出用膳)上升13.3%、雜項物品上升3.4%、住屋上升3.1%、雜項服務上升2.6%、外出用膳上升2.1%，以及交通上升2.1%。同月錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水下跌5.8%、衣履下跌3.5%、耐用物品下跌1.7%，以及煙酒下跌0.6%。

政府發言人表示，消費物價指數大部分主要組成項目承受的價格壓力大致溫和，但受豬肉價格高企影響，食品通脹仍然顯著。

展望將來，環球通脹溫和及經濟狀況欠佳，應有助遏制整體通脹。不過，受新鮮豬肉供應情況的影響，通脹在短期內仍可能會略為高企。政府會繼續密切留意通脹情況，特別是對低收入人士的影響。

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