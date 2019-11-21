維他奶主席：股價太高「覺得唔舒服」 回落才正常

公司周四(21日)中午公布截至9月底止中期業績，純利約5.33億港元，按年增長2.99%。羅表示，上半年增長較溫和，主要因為香港基礎建設計劃、澳洲大豆供應、及新加坡組織架構投資影響，預期香港及澳洲業務於下半年增長持續放緩。

期內公司錄收入46.84億元，按年增約5%。按地區劃分，中國內地收入32.43億元，按年升約8.4%。執行主席羅友禮指，人民幣持續貶值影響以港元計算的業績，如撇除匯率變化之影響，收入按年上升一成四。

羅續指，預期位於廣東省東莞的廠房於2020年中可投產，現位處深圳的產能屆時將陸續轉移至新廠房。內地市場收入佔公司總收入近七成，他表示將續投放更多資源於市場推廣。

問及香港市場收入有否受示威活動影響，集團行政總裁陸博濤表示，經濟衰退不利營商環境，但據其觀察，在港業務於七至九月的表現相對首季理想，尤其是超級市場等銷售渠道。

另外，由於進行提升生產及物流建設的投資，香港市場收入較去年同期下跌。陸指，該等項目將於今個財政年度完成。

另外，澳洲及新西蘭市場收入按年跌6%至2.47億元。羅友禮解釋，主要因為嚴重乾旱天氣影響當地產品供應及原材料價格，預計大豆供應短缺的情況將於下半財年持續，公司正採取措施穩定供應及控制成本。集團行政總裁陸博濤補充，澳洲大豆供應短缺僅影響當地市場。

至於內地及香港市場的大豆供應，集團首席財務總監劉健成表示，公司期內毛利率增加，主要因為大豆價錢下跌。他預期下半年原材料價格走勢平穩，目前大多供應已鎖定，強調今年有足夠原材料生產。

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