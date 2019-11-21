美團點評3個月轉賺13億人幣

去年同期勁蝕832億元，主因是可轉換可贖回優先股的公允價錄得虧損797億元，今年同期則沒有相關損失。

集團表示，今年第3季平台的總交易金額由2018年同期的1,457億元，增長33.6%至1,946億元，主要受交易用戶人數、其購買頻率及平均訂單金額增加所推動。

截至9月30日止12個月，平台的年度交易用戶數目由截至2018年9月30日止12個月的3.82億，增長14%至4.35億；同期平台的每位交易用戶平均每年交易筆數由截至2018年9月30日止12個月的22.7筆，增長至26.5筆；平台的年度活躍商家數目由截至2018年9月30日止12個月的550萬，增長8.8%至590萬。

業務分類方面，今年第3季餐飲外賣分部的收入由2018年同期的112億元，增加39.4%至156億元，主要由於交易金額增加，乃由餐飲外賣用戶基礎增加，以及每名用戶平均購買頻率上升導致的餐飲外賣交易數量增加，及平均訂單金額更高所推動。

上季到店、酒店及旅遊分部的收入由2018年同期的44億元，增加39.3%至62億元，主要由於到店及旅遊業務的活躍商家數量以及每名活躍商家的平均收入增加，以及平台上的國內酒店消費間夜量增加。

期內新業務及其他分部的收入由2018年同期的35億元，增加65.4%至57億元，主要是由於B2B餐飲供應鏈服務、小額貸款及美團閃購服務的收入增長。

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