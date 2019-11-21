卓佳集團：本港新股市場依然強勁　未見下行

本港社會動盪，市場憂慮影響新股來港上市。卓佳集團行政總裁楊斌官在記者會上表示，目前香港新股市場與去年相近，雖然部分企業因市況問題或其他因素而延遲上市，但現時進行中的新股上市表現仍然穩健。

他指出，企業上市視乎經濟環境、市場需求，若申請上市宗數減少，反映新股市場下行，惟現時本港遞交上市申請宗數依然強勁，未見下行迹象。

他舉例指，阿里巴巴旗下業務，如支付工具支付寶等，美國投資者因不常用或不了解其產品，故未必熟悉公司。阿里在港上市，可吸引用家參與投資，相信阿里是次回歸為香港打開了大門，有助吸引其他中國企業回歸港股市場。

他提到，去年公司為119隻新股提供服務，今年至今參與84宗新股項目，冀今年服務新股總數可逾100宗，而明年則希望可超越2018年的紀錄。

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