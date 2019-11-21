卓佳集團：本港新股市場依然強勁 未見下行
2019年11月21日 17:41
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卓佳集團行政總裁楊斌官(左)
本港社會動盪，市場憂慮影響新股來港上市。卓佳集團行政總裁楊斌官在記者會上表示，目前香港新股市場與去年相近，雖然部分企業因市況問題或其他因素而延遲上市，但現時進行中的新股上市表現仍然穩健。
他指出，企業上市視乎經濟環境、市場需求，若申請上市宗數減少，反映新股市場下行，惟現時本港遞交上市申請宗數依然強勁，未見下行迹象。
香港交易所(00388)努力吸引國際企業來港上市，如百威亞太(01876)、阿里巴巴(09988)赴港第二上市。楊氏透露，有客戶對香港金融業的信心增加，相信日後會吸引其他國際企業及其他在海外上市的內地企業來港上市。
他舉例指，阿里巴巴旗下業務，如支付工具支付寶等，美國投資者因不常用或不了解其產品，故未必熟悉公司。阿里在港上市，可吸引用家參與投資，相信阿里是次回歸為香港打開了大門，有助吸引其他中國企業回歸港股市場。
他提到，去年公司為119隻新股提供服務，今年至今參與84宗新股項目，冀今年服務新股總數可逾100宗，而明年則希望可超越2018年的紀錄。
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