仲量聯行：10月甲廈租金按月跌1.6%　10年最慘

仲量聯行公布的《香港地產市場觀察》指出，租賃需求疲弱拖累整體甲級寫字樓租金於10月按月下跌1.6%，跌幅為過去逾10年以來最高。

該行數字顯示，10月整體甲級寫字樓平均呎租已跌至74.3港元。中環甲級寫字樓租金跌幅為各區最高，下跌2.3%至平均每方呎122.1元。租金回落主要因為空置率上升，尤其中環寫字樓空置率於10月升穿3%，為2015年3月以來的新高。

由於新租賃成交按月減少49%，導致中環寫字樓市場於10月錄得101,100方呎的負吸納量。部分業主在其租客遷離中環後，開始面臨難以另覓租客承租空置樓面的局面。

仲量聯行商業部主管鮑雅歷表示，整體甲級寫字樓市場上月錄得188,500方呎的負吸納量，是連續第3個月錄得負吸納量。現時的租賃需求集中於非核心商業區，佔總租賃成交70%。

仲量聯行研究部資深董事鍾楚如指出，由於香港寫字樓市場的投資風險趨增，發展商對競投商業地皮將更慎審。於本周五(22日)截標的西九龍站商業地皮，佔地5.97公頃，將會受到影響，政府若分拆該地皮招標，令每期的投資額減低，將可吸納更多發展商競投，以更佳的價格出售地皮。

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