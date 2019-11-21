【專家樓評】張翹楚：當優點變成負累　買樓要如何選擇？

上周中原城市領先指數創15周以來最大升幅，按周升近0.22%至179.4，不少人曾有一絲懷疑香港樓價已重拾升軌，但經歷今周社會衝突升級帶來的後遺症，相信很多準買家也會有所卻步。

即使想買樓，觀乎現時的交通狀況，也不一定能成功出行，而之前想出貨但封了盤的業主，應該也有所後悔，特別是沙田、大埔等重災區。

投資物業，最重要是「Location(位置)、Location同Location」，大家無看錯，重要的事要說三遍。以往判斷位置的好與壞在乎周邊基建、交通配套、民生設施等，若物業是靠近港鐵站，再加上在大型商場上蓋，就是近乎完美的選擇。

但時至今日，似乎以上種種優點都變成物業的負累，安全與私隱度高才是樓價的關鍵，以往太古城、九龍塘、旺角、太子、尖沙咀、將軍澳、沙田市中心、元朗市中心、天水圍、東涌等都是港島、九龍、新界與離島的揀樓熱選地點，但經歷過近期的示威衝突事件，相信大家對靠近港鐵站或大型商場的物業都心存芥蒂。所以，location(位置)不只是隨着地區設施發展而有所變更，原來一些意想不到的社會事件，也會影響不同地區的租金與樓價發展。

回說樓價走勢，雖然上周樓價有所異動，但按現在的社會環境，很難想像下一年的經濟表現會有多突出，樓價在未來12個月下行的機會依然比上升的大。但樓價會否一沉不起？那又不會，這是基於基礎經濟定律判斷出來的，經濟課本的第一課說：「人的慾望是無限、但資源是有限的、因此資源長遠的價值只會提升」，因此長遠計，買升一定比買跌有利。

現時香港的經濟狀況，要復原重新上路，恐怕要等所有暴力事件停止後一至兩年。但世界是繼續在運轉的，各國繼續降息，甚至量寬、大灣區其他城市也繼續發展，當幾年過後，大家回頭一看，其他地區的物價可能比我們升得更快，現金始終不及磚頭抗跌能力強，到時香港樓價也只能追落後。

泓亮諮詢及評估董事總經理 張翹楚

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