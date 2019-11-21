末日博士：明年全球股市9大風險　香港續成焦點

曾準確預言2008年爆金融危機而獲「末日博士」稱號的紐約大學經濟學家魯比尼(Nouriel Roubini)於外國媒體撰文指，投資者不要過分憧憬股市大升，2020年更須預防「9大風險」。

【1、經濟】

中國、德國，以及日本的最新經濟數據表明，雖然放緩步伐未加劇，但仍持續，例如德國第3季國內生產總值(GDP)按季僅增0.1%；日本第3季經濟增長亦僅0.2%，較第2季增長1.8%大幅放緩，也創下一年以來最慢。

【2、貿戰】

雖然中美可能同意貿易戰「休戰」，但兩大經濟體經濟仍會脫鈎，並幾乎肯定會在2020年11月美國總統大選後再次加速。中長期而言，最好情況已是兩國「冷戰」不惡化。

【3、香港】

香港局勢惡化，中國可能在2020年強力鎮壓。

【4、歐盟】

雖然英國「硬脫歐」可能性降低，但歐盟正面對其他問題，包括德國和其他擁有財政寬鬆空間的國家，繼續抵制歐盟的經濟刺激要求，歐央行管理委員會有1/3成員反對重啟寬鬆政策，使新任主席拉加德可能無法就貨幣政策提供更多刺激。

【5、中東】

伊朗在美國嚴格制裁下，只能繼續煽動更廣泛地區的動盪，以增加美國政策成本，而爆發大威模抗議的黎巴嫩，實際上已破產，其貨幣、主權債務和銀行業皆面臨危機。以色列亦可能遭伊朗攻擊。土耳其入侵敘利亞，則可能威脅伊拉克庫德斯坦等地區的石油供應。也門內戰目前也看不到有結束迹象。

【6、央行】

各國央行對經濟的支持達極限，財政政策受政治和高債務約束。

【7、民粹】

民粹主義在許多地方正惡化，雖然有許多原因促成玻利維亞、智利、法國、西班牙、香港、印尼、伊拉克等地發生大規模抗議活動，但所有抗議皆與經濟不景氣、不平等，以及其他因素相關。

【8、美國】

美國總統特朗普繼續是不明朗因素，他的美國優先政策，恐破壞二次世界大戰後美國及其盟國創造的國際秩序。美國國內對特朗普的彈劾，將導致兩黨陷入更多僵局和鬥爭，而民主黨總統候選人的經濟政策，則讓市場感到緊張。

【9、其他】

發達經濟體和新興市場人口老化，無可避免降低經濟增長潛力，移民限制將使問題更糟糕；極端氣候更頻繁、更致命、更具破壞性，已對經濟造成嚴重損失；人工智能和自動化將破壞工作機會，加劇社會不平等。

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