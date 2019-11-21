星展睇淡！港股短線難守26300點　下站恐跌落...

星展銀行(香港)投資總監辦公室高級投資策略師李振豪認為，港股短線恐怕未必能夠守住26,300點，原因是下月公布的經濟數據恐怕更加難看，或許先再下試25,500至25,800點區間，即中美有望達成首階段貿易協議時升浪的起點。如果中美最終「反枱」不再洽商，恒指恐再瀉至24,800點。

他認為，本地業務及對外收入比重較高的股份要格外謹慎，其中科技硬件股近期因為iPhone銷情理想被顯著炒起，但美國明年可能循關稅以外的措施狙擊中國。

不過，他相信，即使港股下行壓力未止，但不至於太過悲觀，原因是中美8月幾乎翻臉時的低位，距離現價並不太遠，而且內地有機會降準、增加減稅降費措施和基建投資，水泥、基建、內房股都有望受惠。同時，資金近期持續從黃金和債券流出，有機會重返股票。

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