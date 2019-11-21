新股專輯：傳捷信擱置上市計劃
2019年11月21日 18:20
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已通過聯交所上市聆訊的捷克消費金融企業捷信集團(Home Credit Group)，據消息人士透露，基於市況問題，決定不進行在港上市計劃。公司對此不作評論。
早前有消息指，是次集資額約15億美元(約117億港元)。香港交易所(00388)最新戰略規劃其中一個重點是吸引海外公司來港上市，並於5月新增荷蘭及奧地利為認可的上市註冊司法地區。捷信為首隻以荷蘭為上市註冊司法地區的新股。
截至2019年6月底止半年，撇除剝離業務，該公司經營收入按年增長8.89%至21.06億歐元(下同)，期內溢利錄3.27億元，按年大增7.17倍，不良貸款比率為8.2%，較2019年底減0.2個百分點。
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