傳中美或「面對面」談判！道期上揚 港股夜期升百點

內地澄清中美繼續保持密切溝通，加上有報道指，中美可能有新一輪「面對面」談判，令市場憂慮雙方「反枱」的機會降低，港股夜期現報26,545點，升104點，高水78點。美國道指期貨亦升23點。

外國傳媒最新引述消息報道，中方已邀請美方貿易代表展開新一輪「面對面」談判，地點是北京。

另外，中國商務部新聞發言人高峰周四(21日)在商務部例行新聞發布會上說，中美雙方經貿團隊將繼續保持密切溝通。關於協議磋商的細節，目前沒有更多信息可以透露，但外界的傳言並不準確。

他指出，中方願與美方在平等和相互尊重的基礎上，共同努力，妥善解決彼此核心關切，力爭達成第一階段協議。這符合中美雙方的共同利益，也符合整個世界的利益。

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