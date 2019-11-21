博雅互動發盈警
2019年11月21日 19:24
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博雅互動(00434)發盈利警告，預期截至9月30日止9個月收益將按年下降約30至40%，主因是2017年第2季開始，受到蘋果公司對在其系統上線的應用程式進行整頓和檢查事件的影響；市場傳聞「中國政府將出台《棋牌類網路遊戲管理辦法》，下架德州撲克類遊戲及從2018年6月1日起，全面禁止營運德州撲克遊戲」之有關政策風險因素的影響(雖政策尚未出台，但部分平台已對相關產品進行下架處理，使收益受到一定影響)；網頁遊戲隨行業趨勢逐步向移動端轉移導致網頁遊戲產生的收益下降。
由於受到收益下降及市場因素使金融資產公平值減少，公司估計淨利潤將按年下降約50至60%。若剔除金融資產公平值變動的影響，淨利潤料按年下降約40至45%。
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