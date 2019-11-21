調查：八成人對可扣稅退休理財產品反應正面
2019年11月21日 19:38
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(Getty Images圖片)
富達國際調查顯示，逾八成受訪者對可扣稅退休財務規劃工具持正面態度，其中四成認爲，扣稅優惠政策頗爲吸引，有意充分利用優惠措施增加退休儲蓄，另有逾四成受訪者表示，雖然扣稅優惠幅度有限，但仍歡迎相關措施。
調查顯示，年輕群組對扣稅優惠取態積極，45%年齡介乎20至34歲的人士認爲，扣稅優惠或會鼓勵他們積極增加退休儲蓄供款。從收入層面而言，可扣稅退休財務規劃工具對家庭月入介乎3萬至5萬元的人士最爲吸引，當中近五成表示，正積極考慮增加退休儲蓄。
強積金可扣稅自願性供款(TVC)是香港主要的可扣稅退休財務規劃工具之一。富達指，自今年4月推出以來，強積金成員的參與度持續提升，4月至10月期間，富達TVC帳戶數量增長超過一倍，資產總額增長超過五倍。
富達國際香港退休金業務總監陸劍平表示，稅收優惠是提升投資者退休儲蓄意願和參與度的有效方式，扣稅政策已在美國、澳洲等多個國家取得明顯效果。香港市場亦不例外，過去半年多來，TVC帳戶數量和資產總額錄強勁增長，反映扣稅政策在鼓勵供款方面有顯著成效。
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