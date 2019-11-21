Apple發布商用版Apple Music平台
2019年11月21日 20:03
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(Getty Images圖片)
外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)發布商用版的串流音樂平台Apple Music for Business，該音樂平台可供零售商店、餐廳等播放，作為商業用的wallpaper music，並可針對不同的客戶群度身製作play list。
有別於一般消費者使用的Apple Music平台，Apple Music for Business的授權費與訂閱費用都較高，不過，Apple並未公布具體的訂閱價格。
報道指，Apple對於該商用版平台已測試達六個月，現在已有25家客戶，估計已有超過1萬家連鎖商店透過Apple Music for Business播放音樂，當中旗下的Apple Store。
此外，Apple亦鼓勵商業客戶推廣Apple Music，從中可得到分成。
Apple Music 的最大對手Spotify，目前也推出了Soundtrack Your Brand服務，每月的訂閱費約35歐元。
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