拼多多急挫22%　創始人黃崢身家單日蒸發48億美元

外國媒體報道，中國網購平台拼多多第三季度每股虧損20美仙，遠差過市場預期的虧損8美仙，周三(20日)在美股價急挫22.98%，創始人黃崢的財富在一夜之間縮水近50億美元。

拼多多第三季度業績總營收為人民幣75.139億元(人民幣，下同)，按年增長123%，但淨虧損達23.350億元，而去年同期淨虧損為10.983億元。

拼多多股價在美國周三開市後一度下跌23.13%。最終亦跌22.89%，收報31.40美元，市值跌破400億美元大關，至364.98億美元。

該公司創始人、董事長兼CEO黃崢的個人資產總值降至163億美元，蒸發48億美元。

不過，對比拼多多去年7月IPO的股價，至今仍有40%的漲幅。

－－－－－－