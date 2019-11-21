賭身家！美「少年股神」靠槓桿百萬變千萬　惟未肯罷休

外國傳媒報道，美國出現了一位「少年股神」，身家由17萬美元(約132萬港元)，變成150萬美元(約1,170萬港元)。不過，他目前仍未選擇獲利離場。

在2010年春天，當年全球股市剛在金融海嘯後略作反彈，一位20多歲、在大學取得法律學士學位，而且在股市中曾經歷挫折的年輕人，仍然對股市長期趨勢「極度樂觀」。

他說：「我當時對全球經濟看法十分牛，明白奧巴馬(美國前總統)及聯儲局不會容許更多的美國核心投資銀行或商業銀行出現問題，會透過放水等措施打救它們。我當時只是不知道股市底在何方，以及熊市會歷時多久。」(註：2010年，全球絕大部分投資者仍十分看淡前景)

【全副身家「買槓桿」】

由於他的樂觀，於是將「全副身家」投入市場「最具風險」的地方。他聲稱購買了大約10萬美元(約78萬港元)的Direxion Daily Financial Bull 3X shares，這是其中一個有關於金融股的交易所買賣基金(ETF)，以及7萬美元(約54.6萬港元)的Direxion Daily S&P 500 Bull 3x shares，這是其中一個有關標指的交易所買賣基金(ETF)。

他說：「當我決定買入時，我是當作純粹的投機賭博，我能承受輸清光的風險，來證明自己的長期看法是對的。因為我當時仍年輕，可以重頭再來，儲更多的錢。」

他投資的ETF是有槓桿的，包含期指及衍生工具，若看中方向，能提供數倍回報，例如每當標指升1%，該ETF就會升3%；同樣道理，若看錯方向，輸的錢亦更多，是完全可以蝕清光。

【身家百萬變千萬】

結果他當然看中方向，於是投資由17萬美元(約132萬港元)，飆向最高的150萬美元(約1,170萬港元)。他說：「我認為自己是十分幸運，因為我現時已近40歲了，不會再作出類似決定，輸不起。」

【想利潤更上一層樓】

然而，他仍未平倉，上月曾經想過獲利，但結果沒有，目前仍等待時機實現盈利。他表示，希望等到2020年3月3日的「超級星期二」，看看美國總統候選人的表現。如果民主黨總統候選人沃倫或桑德斯「跑出」，他就會離場。

他說：「我一直在考慮辭職，購買一輛貨車，然後改裝成露營車，駛入美國和加拿大的每個國家公園。看看會否做到。」

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