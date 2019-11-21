英國工黨靠「向富人徵稅」嬴大選？市場早押注

外國媒體報道，周二英國兩黨領袖選前電視辯論過後，英鎊兌歐元持穩，鎊匯波動率也有所降低，近日徘徊在1.29附近。對於投資者來說，這反映12月的大選結果似乎已經毫無疑問，現任首相約翰遜仍將取得勝利。

目前約翰遜領導的保守黨的支持率較工黨仍大幅領先多達18個百分點，分析指工黨領袖周二晚上未能影響到很多選民，證明押注保守黨輕鬆獲勝的交易員是正確的。

就在這個時候，工黨宣言提議對收入排前5%的人群加稅，即年收入超過8萬英鎊(逾80萬港元）及超過12.5萬英鎊的超高收入者。

雖然不知工黨的策略會否奏效，但市場同時預期如果工黨上台，英國基礎設施可能被普遍國有化。就此許多商界領袖表示，他們面臨着前所未有的不確定性。

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