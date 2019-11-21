【外匯攻略】中美貿談陰晴不定　棄人幣揸日圓更值博？

中美貿易戰陰霾揮之不去，人民幣匯價持續積弱，連續四日下挫，周四(21日)收報7.0374兌每美元。儘管中國官員明言中美首階段協議「謹慎樂觀」，惟外匯分析師認為，人民幣仍未跌定，投資早不宜沾手；反而可轉「吼」日圓，今年底或有望上試104.5兌每美元，即每百日圓兌港元見7.46水平。

美國國會通過《香港人權與民主法案》後，人民幣持續下跌，每百港元逼近兌90元人民幣。華僑銀行經濟學家謝棟銘表示，雖然中美仍有望簽訂首階段協議，但香港社會問題令中美關係更顯複雜，料人民幣兌每美元反彈至6.9的機會較低。

獨立外匯商品分析師盧楚仁預期，人民幣疲弱勢頭難改，美國總統一旦簽署法案，不排除中國會有報復性措施反擊，料人民幣短期內會插至7.2水平，但為免內地走資步伐加快，相信未必出現「墮崖式」急瀉，人民幣與日圓走勢一般會各走極端。

他並指，中美能否達成貿易協議仍有變數，具有避險功能的日圓可看高一線，短期內可上漲至106.5日圓兌每美元，若貿易戰持續升溫，今年底或見104.5水平。聖誕長假期臨近，不少市民到日本外遊，他建議可於現價108.5水平預先「暢」定日圓備用。

中美貿易談判消息繼續牽動匯市走勢，日圓周四最多漲0.3%至108.28，而韓圜收市挫0.68%至1,178.08兌每美元，亞洲區內貨幣中最傷。

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