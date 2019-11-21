新盤UPDATES：豪宅買家入市信心仍高

發展商推盤步伐略見減慢，暫時未有大型全新項目接力登場，整體一手交投氣氛回軟。不過，無論市區以至新界區樓盤，近日不斷湧現大額特色戶及洋房承接，反映豪宅買家入市信心仍較高漲。

●Napoli地下複式連花園戶售逾3608萬元

●薈蕎頂層連天台戶呎售逾2.95萬

沙田薈蕎錄得頂層連天台戶獲成交，單位為2翼15樓C02室，實用面積746方呎，平台與天台面積分別167及398方呎，售價2,201萬元，呎價29,504元。

●啟德樓盤連錄特色戶獲承接

啟德天寰的星寰匯3座地下複式戶，實用面積1,490方呎，花園413方呎，以4,216.7萬元沽，呎價2.83萬元。同區龍譽則售出5座地下及一樓D1室，面積1,202方呎，花園342方呎，售價3,606.36萬元，呎價約30,003元。

●天賦海灣全數住宅車位沽清

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