新盤UPDATES：豪宅買家入市信心仍高
2019年11月21日 21:06
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發展商推盤步伐略見減慢，暫時未有大型全新項目接力登場，整體一手交投氣氛回軟。不過，無論市區以至新界區樓盤，近日不斷湧現大額特色戶及洋房承接，反映豪宅買家入市信心仍較高漲。
●Napoli地下複式連花園戶售逾3608萬元
新鴻基地產(00016)旗下元朗錦田北PARK YOHO Napoli，剛以3,608.24萬元售出27B座地下複式連花園A室，實用面積1,702方呎，花園932方呎，呎價2.12萬元。同時，該盤原於本月13日售出的26座8樓C室，成交價863.94萬元，已列為交易再未有進展。至於峻巒1A期第10B座1樓A室，原於2018年8月以1,067.64萬元售出，但已剛列為終止買賣合約。
●薈蕎頂層連天台戶呎售逾2.95萬
沙田薈蕎錄得頂層連天台戶獲成交，單位為2翼15樓C02室，實用面積746方呎，平台與天台面積分別167及398方呎，售價2,201萬元，呎價29,504元。
●啟德樓盤連錄特色戶獲承接
啟德天寰的星寰匯3座地下複式戶，實用面積1,490方呎，花園413方呎，以4,216.7萬元沽，呎價2.83萬元。同區龍譽則售出5座地下及一樓D1室，面積1,202方呎，花園342方呎，售價3,606.36萬元，呎價約30,003元。
●天賦海灣全數住宅車位沽清
信和置業(00083)旗下大埔天賦海灣及溋玥‧天賦海灣，全數住宅車位已剛沽清，連同區內海鑽‧天賦海灣，3盤近日共售近80個車位，套現約2.3億元。
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