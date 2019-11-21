【連環洗倉】雅高主要股東持股遭強制出售　周五復牌

於公告日期，梁迦傑擁有宏勝全部股權，並為董事伍晶的配偶。緊接上述股份出售完成後，宏勝股權已減至佔已發行股本總額約12.46%。

另外，董事得知，與先前MSCI所宣布的不同，MSCI已宣布股份將不獲入選為MSCI中國全股票指數(MSCI China All Shares Index)成分股，原定有關入選為自11月26日收市後生效。

該公司已向聯交所申請，自11月22日(周五)上午9時正起恢復買賣。

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