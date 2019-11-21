【連環洗倉】雅高主要股東持股遭強制出售 周五復牌
2019年11月21日 21:11
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雅高控股(03313)公布，注意到周四(21日)股價下跌而成交量有所上升。董事會確認，主要股東宏勝表示，因股價急跌而引致若干證券經紀於周四，按照保證金融資安排進行強制出售，於市場上出售宏勝所持1.5億股，相當於全部已發行股本約4.87%。
於公告日期，梁迦傑擁有宏勝全部股權，並為董事伍晶的配偶。緊接上述股份出售完成後，宏勝股權已減至佔已發行股本總額約12.46%。
另外，董事得知，與先前MSCI所宣布的不同，MSCI已宣布股份將不獲入選為MSCI中國全股票指數(MSCI China All Shares Index)成分股，原定有關入選為自11月26日收市後生效。
該公司已向聯交所申請，自11月22日(周五)上午9時正起恢復買賣。
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