大摩派定心丸：首階段協議無問題　之後階段就...

外國媒體報道，大行摩根士丹利認為中美能達成首階段貿易協議，但隨後的階段就遙遙無期。

該行首席跨資產策略師Andrew Sheets表示，基本情況看，第一階段貿易協議已經完成，並且可能會取得良好的效果，但明年第二階段和第三階段仍然遙遙無期。

本周市場對中美貿易的悲觀情緒被一則消息打破，周四有報道指兩國將舉行下一次面對面會談。

市場接下來關注美國會否如期12月15日對中國輸美貨品加徵關稅，美國和中國捲入了長達一年多的曠日持久貿易戰，對金融市場和全球經濟前景造成了壓力。

Sheets認為，首階段的達成了足夠的協議，而且門檻很低，市場能執行協議能否有廣泛共識，但他承認「這是巨大的假設。」

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