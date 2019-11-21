豬肉騰貴關美團咩事？管理層咁講...

陳少暉表示，現階段美團希望維持一個蓬勃的生態系統，提高用戶於美團餐飲外賣平台的消費額和次數，因此無意急於加速變現。他又認為，中國當前的宏觀經濟環境正好能讓公司發揮其與商戶之間的關係和鞏固市場地位，東部沿海地區的食肆既要應付豬肉價格飛漲，也要承受不菲舖租，而美團能夠讓東主尤其是小店運用有限資源擴大生意基礎。

陳氏又說，餐飲外賣訂單的按季增長無可避免會放緩，因為之前的高速增長主要靠市場份額擴大所推動，但市佔率已搶得七七八八，再強搶就得付出更高成本。而第4季的盈利能力或許會下跌，因為天氣嚴寒公司要加碼給「外賣仔」補貼。他強調，外賣這個行業很講季節性，因此大家應該着眼於按年變幅，而美團具備規模經濟效益、以及用戶商戶網絡，對前景仍很有信心。

董事長王興說，美團作為國內唯一主打日常生活服務(local services)的電商平台，不論在一線或是二三線城市都具備領導地位，不太怕其他電商搶攻低線城市，而這些地區的用戶本來更為年輕，接觸電商的人持續增加，並且消費升級。

他表明，美團未來幾季會進取地投資新鮮食品等食雜(雜貨)零售業務，這個市場本來網上滲透率就很低，前景非常誘人，目前公司與眾多同業一樣只是摸着石頭過河，主力要為商戶提供價值和提高業務之營運效益。他又「勸」分析員，公司不會過度執着於一、兩年的業績，而是為5至10年的改變鋪路。

陳少暉稱，共享單車是美團明年資本開支的主要部分，惟公司現時更有能力發展新業務。王興表示，酒店預訂業務也是未來幾季重點投資領域，上季增長主要因為公司有效發揮平台上的跨領域推銷。

－－－－－－