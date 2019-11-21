勿期望V彈！經合組織警告：明年經濟與今年相若

外國傳媒報道，擁有36個發達國成員的經合組織(OECD)周四(21日)發表最新報告，再次下調全球經濟增長預測。2019年全球經濟增速預期為2.9%，跟此前的預期一致，但將2020年全球經濟增長預期，從9月的3%下調至2.9%。

報告顯示，二十國集團(不包括中國)總投資增速，從2018年初的5%，降至2019年上半年的1%。據估計，今年全球商品和服務貿易額增速已放緩至1%，為2009年以來最低。雖然預計會有輕微回升，但仍會保持疲弱。

報告又顯示，今年全球商品和服務產出，將以金融危機以來最慢的速度增長，明年全球經濟增長也不會有任何起色，2021年也只會略有加速，更警告貿易局勢的任何進一步升級，都將破壞供應網絡，影響信心、就業和收入。未來歐盟與英國貿易關係的不確定性，以及目前企業債務高企，對經濟增長構成了進一步的風險。

經合組織首席經濟學家Laurence Boone表示，經濟情況並沒有真正發生變化，仍看到投資停滯，導致經濟增長保持在這個非常低的水平。沒有貿易和全球稅收的協調，沒有能源轉型的明確政策方向，不確定性將繼續顯現，並損害經濟增長前景。

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