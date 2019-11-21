樓價UPDATES：元朗柏𣾷呎價創4個月新低

政府放寬高成數按揭保險後，新界區中小型單位成交活躍，惟成交呎價未見理想，元朗唐人新村柏𣾷呎價更創4個月新低。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯佘錦驊表示，筲箕灣香島3座低層B室，實用面積約539方呎，為一房複式間隔，屬屋苑內特色租盤，故獲外區客垂青，並以月租1.95萬元成交，折合實用呎租約36.2元。

●利嘉閣梁志偉表示，大潭紅山半島D區松柏徑單號屋的，實用面積約2,584方呎，為三房套連工人套及士多房間隔，外望享優美海景。單位近日以8.5萬元獲承租，呎租約33元。據悉，原業主於1993年7月，以1,350萬元購入上述單位，現租出享租金回報率約8厘。

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九龍區

●美聯黃家明表示，九龍灣德福花園U座低層14室，實用面積494方呎，屬2房間隔，景觀開揚，吸引外區客承接自用，單位原叫價700萬元，先後因應市況下調叫價，最終以650萬元低市價沽，呎價約13,158元。據了解，原業主於2012年2月斥資358.8萬元購得上址，是次轉手帳面大幅獲利約291.2萬元，升值約81%。

●香港置業胡耀才表示，港灣豪庭港灣豪庭4座中層A室，2房間隔，座向西南，實用面積約322方呎，，業主以約1.6萬元放租約3個月後吸引區內客洽詢，議價後減價2,200元，以1.38萬元租出，呎租約42.9元，減幅約14%。

●世紀21富山劉倩彤表示，牛池灣清水灣道8號高層D室，實用面積503方呎，2房2廳間隔，單位放盤1星期，原叫租2.1萬元，其後減價1,000元至2萬元租出，呎租約39.8元。業主於2010年以340萬元買入單位，現成功以2萬元租出，可享租金回報率7厘。

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新界區

●中原王勤學表示，元朗唐人新村柏𣾷，屬低密度住宅，環境清幽，屋苑1座中層E室成交，實用面積529方呎，屬大兩房間隔，以580萬元沽出，呎價10,964元，呎價創近4個月新低。原業主於2015年10月以472萬元一手買入單位，持貨約4年，帳面獲利約108萬元，升值約23%。

●世紀21奇豐李嘉文表示，沙田第一城9座高層H室，實用面積327方呎，2房間隔，座向東北望內街景。單位原開價600萬元，放盤4個月，成功以593萬元沽出，呎價18,135元，屬市價水平。據了解，原業主於2009年12月購入上址，當時作價170萬元，持貨近10年至今沽出，帳面獲利423萬元，單位期內升值2.5倍。

●利嘉閣彭錦添表示，青衣灝景灣7座高層F室，實用面積約690方呎，採三房一套間隔，望內園景觀，是次以1,150萬元完成交易，呎價約16,667元。據悉，原業主在2000年1月，以約415萬元買入上述單位。持貨19年，現轉手帳面獲利約735萬元或升值逾1.7倍。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山聽濤雅苑11座低層F室易手，實用面積788方呎，套三房間隔，以980萬元易手，呎價12,437元。原業主於2015年以828萬元購入單位，持貨4年，是次沽出單位帳面獲利約152萬元離場，單位升值約18.4%。

●祥益地產謝利官表示，天水圍嘉湖山莊麗湖居5期6座高層E室，實用面積446方呎，兩房兩廳，日前獲區內客以1.05萬元租入，呎租23.5元。

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