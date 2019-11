美國總統特朗普在社交媒體Twitter帳戶留言,表示將在2020年總統大選前發表財務狀況聲明,並自稱「我比人們想像中更有錢!」(I am much richer than people even thought.)

在美國聯邦上訴法院裁定,特朗普應披露其財務資訊後,他自稱遭針對,因先前從未有美國總統發生過這種情況。

