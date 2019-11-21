國產手機佔據印尼市場75%　新手realme贏小米

儘管華為、中興等在美國並不好過，但國產品牌智能手機在發展中國家仍佔有壓倒性優勢。內媒引述研究機構IDC的數據指，第三季印尼智能手機前5大廠商中，國產品牌佔去近75%的市場份額。

IDC指出，印尼第三季智能手機出貨量下滑至880萬部，按季減少9.9%，但按年仍有1.8%的增長。5大前列廠商中，OPPO因在期內發表新機K3，帶動其市場佔有率攀上位，而vivo則佔第二。第三位則是唯一的非國產品牌南韓三星(Samsung)。

值得注意的是，由前OPPO副總裁李炳忠創辦，去年才由OPPO分拆的realme，在200美元以下機種的市場火速冒起，上季進佔印尼市場出貨量進佔第四，更將另一國產品牌小米擠到第五位。

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