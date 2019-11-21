千億規模的AI行業 仍說不清甚麼是「智能」

「人工智能(AI)」一詞在生活中愈見普及，中國AI公司iFlytek的高級副總裁Dorando Doo表示，每當用家要求智能雪櫃提醒要買牛奶時，都是在為千億規模的人工智能行業奠定基礎。

她稱，智能雪櫃通過機器學習軟件來運行用戶指令，這種學習能力可以應用於教育或醫療保健等各個行業。

人工智能被譽為一項革命性技術，它最終可能會改善從銀行到交通的一切。但是，根據研究公司IDC的說法，當前的AI技術使用在死板的用途，客戶服務、銷售和檢測方面佔有最大份額。

根據Gartner的數據，在全球範圍內約有14%的公司已經在其流程或產品中部署了某種形式的人工智能軟件，而一年前這一比例為4%；在中國有14%的公司採用了AI技術。IDC預測，到2023年企業每年在AI項目上的支出將高達979億美元，高於今年的375億美元。

雖然「人工智能」發展潛了巨大，但關於甚麼才是真正的AI仍有爭議。斯坦福大學教授約翰·麥卡錫（John McCarthy）於2011年去世，他也許是對人工智能的最簡單定義。他將人工智能定義為「使用計算機理解人類智能」。

即使對於適用於AI學科的不確定性，世界各地的企業仍在能力兜售其AI軟件。例如，中國串流媒體網站愛奇藝總裁表示，一個長達兩個小時的舊電影修復歷時約20天，即使有10個人在工作，但現在需要12個小時就可以實現。

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