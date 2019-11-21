夜市UPDATES：美股跌幅擴大　道指挫逾百點

美股跌幅擴大，道指目前報27,715點，跌105點或0.38%；標指報3,098點，跌9點或0.31%；納指報8,495點，跌31點或0.37%。

【22:34】投資者正在權衡國際貿易關係，美股衝上歷史高位後續回調，道指目前報27,789點，跌31點或0.11%；標指報3,102點，跌5點或0.18%；納指報8,520點，跌5點或0.07%。

受中美再「面對面」談判消息帶動，港股期指夜市一度衝上26,593點，目前回落至26,549點，升108點，高水82點。

經合組織維持2019年全球經濟增速預期不變，下調2020年全球經濟增速預期0.1個百分點至2.9%。市場意見稱，OECD只是略微下調了2020年的全球經濟增速預期，這在一定程度上支持風險情緒的回暖。

然而市場更關注貿易消息，外國傳媒最新引述消息報道，中方已邀請美方貿易代表在北京展開新一輪「面對面」談判，目前尚不清楚美國是否接受邀請。

所謂的第一階段協議的談判因各種問題而停滯不前，其中包括削減現有美國關稅和中國購買美國農產品。這使到市場認為，中美不知道他們想在貿易協議上做甚麼。

【22:30】中美能否達成貿易協議依然充滿變數，美股周四早段繼續受壓，道指跌42點，報27,778點，納指挫8點至8,518點。

梅西百貨(Macy's)第3季純利倒退近97%，僅賺200萬美元，期內同店銷售跌3.5%，差過預期，並今年第2度調低全年純利預測，消息拖累Macy's股價早段瀉3.66%，報14.47美元。

企業併購消息方面，外媒報道，網上經紀商嘉信理財(Charles Schwab)日內將宣布收購同業TD Ameritrade，或涉資260億美元。嘉信理財股價早段急升13.65%，至50.86美元，TD Ameritrade則急升22.34%至50.63美元。

消息指全球最大奢侈品集團LVMH就收購美國高級珠寶公司蒂芙尼(Tiffany & co)正展開磋商。據悉，LVMH的出價由上月提出每股約120美元，提高至每股約130美元。Tiffany股價早段升2.81%至126.8美元。

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