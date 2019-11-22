趙文傑　阿里「回歸」　承載期盼

創辦人馬雲於1999年成立阿里，初期以發展電子商務線上貿易B2B平台為主，其後吸納高盛及軟銀集團為策略股東後，公司開始嶄露頭角並將業務迅速發展至網上零售、購物搜索引擎及第三方支付等範疇。2007年11月，公司將旗下B2B公司阿里巴巴網絡以每股13.5元在香港掛牌上市，廣為香港股民熟悉。

受惠當年由港股直通車憧憬帶動的新股狂熱，其股價於高峰時一度炒高至41.8元，然而翌年的金融海嘯令全球股市崩盤，股價亦受累大跌至3.46元，估值由高位計大幅蒸發逾90%。雖然隨着內地經濟興起，股價其後逐步回升，惟馬雲當年為了部署將集團整體上市，故於2012年宣布僅以當年的招股價13.5元進行私有化，阿里首次來港之旅難免令香港股民大失所望。

俊賢資產管理行政總裁 趙文傑(作者為註冊持牌人士)

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