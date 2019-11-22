趙文傑 阿里「回歸」 承載期盼
2019年11月22日 00:20
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阿里集團下周掛牌，與香港股民再續前緣。(美聯社圖片)
創辦人馬雲於1999年成立阿里，初期以發展電子商務線上貿易B2B平台為主，其後吸納高盛及軟銀集團為策略股東後，公司開始嶄露頭角並將業務迅速發展至網上零售、購物搜索引擎及第三方支付等範疇。2007年11月，公司將旗下B2B公司阿里巴巴網絡以每股13.5元在香港掛牌上市，廣為香港股民熟悉。
受惠當年由港股直通車憧憬帶動的新股狂熱，其股價於高峰時一度炒高至41.8元，然而翌年的金融海嘯令全球股市崩盤，股價亦受累大跌至3.46元，估值由高位計大幅蒸發逾90%。雖然隨着內地經濟興起，股價其後逐步回升，惟馬雲當年為了部署將集團整體上市，故於2012年宣布僅以當年的招股價13.5元進行私有化，阿里首次來港之旅難免令香港股民大失所望。
不過，阿里這名字之後卻未有在香港股民的視線範圍內消失，並與細價股扯上了關係。2014年，公司入主兩家本港上市公司中信21世紀(00241)及文化中國傳播(01060)，分別注入醫藥健康產品及影視娛樂業務，其後易名為阿里健康及阿里影業，打造了阿里系股份。然而，這兩隻股份於2014至2015年期間為香港股民帶來大上大落的回憶，近年表現較為乏味，已不是市場焦點。
原本阿里集團的整體上市計劃有望於5年前在香港達成，可是當年因「同股不同權」的因素，令集團最終決定遠赴美國。因阿里的大刁流失，驅使港交所放寬「同股不同權」的公司上市申請，令小米(01810)和美團(03690)等新經濟股份陸續於港交所登場。剛截飛的阿里在港的公開發售部分，錄得40倍的超額認購，可見香港股民對集團的熱情再度燃起。觀乎集團股價過去5年於美國上市的表現尚可，期望今次載譽歸來，最終能為香港股民帶來長線投資增值的機會。
俊賢資產管理行政總裁 趙文傑(作者為註冊持牌人士)
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