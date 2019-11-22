東方日報B1：港股大插　北水暗撐

美國參眾兩院通過《香港人權與民主法案》，中美關係轉趨緊張，市場憂影響貿易談判，港股周四(21日)受壓。恒生指數曾挫近六百點，收市仍跌422點，報26,466點。對於大市前景，本報訪問六名策略師及基金經理，部分認為恒指有機會先下試25,500點。不過，「北水」連日力托港股，周四港股通錄得淨買入30.12億元。

恒指周四甫開市已下挫302點，之後於短短十五分鐘，跌幅擴大至583點，低見26,306點，即使收市跌幅略為縮窄，仍跌穿五十天移動平均線，並連跌兩日，累挫626點。國企指數周四(21日)曾跌218點，收市跌169點，報10,450點，過去兩日累挫246點。港股總成交755億元，沽空額126.85億元，沽空比率16.82%。

事實上，「北水」連日掃入港股，港股通11月至今錄累積淨買入216.48億元。

豐盛金融資產管理董事黃國英表示，預計恒指短期內會在26,300至26,800點區間徘徊。他又認為，目前港股面臨的最大風險是中美貿易戰，如果雙方採取拖字訣，對港股影響甚微，若然雙方「反面」，港股則會大禍臨頭。他續指出，看淡內銀股，原因是在低息環境下，銀行息差收窄，及盈利減少。

星展銀行(香港)投資總監辦公室高級投資策略師李振豪認為，港股短線恐未能守住26,300點，原因是下月公布的經濟數據或更難看，恒指有機會先下試25,500至25,800點區間，即之前中美有望達成首階段貿易協議時升浪的起點。如果中美最終「反枱」不再洽商，恒指恐會再度下瀉至24,800點。

不過，他認為，內地有機會調低存款準備金率、增加減稅降費措施及基建投資，水泥、基建、內房股都有望受惠。

瑞信亞太區高級投資策略師邵志銘表示，中美貿易戰及香港社會動盪等負面消息，明年恐仍揮之不去，三個月及十二個月恒指目標只有27,000點及27,500點。但回顧八月份中美尚未有首階段協議的憧憬時，恒指低位距離現價不太遠，大市已反映最壞情況，預料恒指短期在26,000至27,000點之間橫行。

他又對中資股看高一線，投資評級最近調高至「跑贏大市」，較港股的「中性」為高，三個月及十二個月國指目標分別為10,800點及11,100點。

邵氏建議投資者將35%資金用以投資股票，40%投資債券。中資股看好5G概念股、消費股及內房股，如趁低吸納可望捕捉中美貿易談判氣氛再次好轉時的升浪。

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