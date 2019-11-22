古勝　外圍有燶味　不宜妄動

市場周四(21日)主要討論美國總統特朗普會否簽署《香港人權與民主法案》，以及預期中美首階段貿易協議難以在年內簽署，港股全日低開後「無心跳」，恒指最終跌422點報26,466點，主板成交754億元，投資者明顯轉趨觀望。

講番轉頭，氣氛就唔單止港股差，連外圍都開始重新有燶味，好似美國道指自9月初反彈至早前高位28,090點後開始回軟(該位正是中期上升通道頂部)、美國2年與10年期國債孳息差距，從11月12日的0.26%，降至日前的0.17%、人民幣又回軟等，再考慮到今日適逢周五，所以都係「眼看手勿動」！

東方產經專欄作者 古勝

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