古勝 外圍有燶味 不宜妄動
2019年11月22日 00:22
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(美聯社圖片)
市場周四(21日)主要討論美國總統特朗普會否簽署《香港人權與民主法案》，以及預期中美首階段貿易協議難以在年內簽署，港股全日低開後「無心跳」，恒指最終跌422點報26,466點，主板成交754億元，投資者明顯轉趨觀望。
指數回落，藍籌股當然冇運行，滙控(00005)、建行(00939)、友邦(01299)、工行(01398)、騰訊(00700)及中國移動(00941)就分別拖低恒指27點、43點、37點、27點、48點及21點，即六隻藍籌合共貢獻跌幅近半約203點。
市場氣氛轉差，不單是大價股的事，周四同樣令投資者吃驚的，仲有另外兩隻暴跌股卡森國際(00496)及雅高(03313)，前者下跌主因是遭殺人鯨資本狙擊，後者則因MSCI暫停將雅高納入MSCI中國指數，直至另行通知。兩者停牌前股價分別跌90%及97%，其中後者市值單日蒸發近456億元，再睇埋全日成交只不過5.68億元，所以話買細價股，有時真係睇命水！
講番轉頭，氣氛就唔單止港股差，連外圍都開始重新有燶味，好似美國道指自9月初反彈至早前高位28,090點後開始回軟(該位正是中期上升通道頂部)、美國2年與10年期國債孳息差距，從11月12日的0.26%，降至日前的0.17%、人民幣又回軟等，再考慮到今日適逢周五，所以都係「眼看手勿動」！
東方產經專欄作者 古勝
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