袁沛儀　歐元缺乏抽升動力

美國周五(21日)將公布製造業採購經理指數，市場料與前值相若，料對匯市影響不大。美元技術上已見調整，加上基本面穩固下，估計短線只在一百天線98附近窄幅上落。歐元區同樣將公布採購經理指數，市場料普遍回升，但幅度小，歐元仍缺乏明顯抽升動力，料在1.0940至1.1110區間上落。

英國周五無數據公布，市場焦點仍在脫歐進程上。按民調顯示，保守黨支持度仍然拋離工黨，大選應見順利，利好往後脫歐議案在議會通過，支持英鎊在高位徘徊。不過技術上接近超買，短線上升空間有限，料上試1.3050後先見技術調整，隨後再繼續上行。

美股表現向好，波幅指數處於今年低位，避險貨幣回軟，美元兌日圓上望110，美元兌瑞郎上試0.9980，金價反覆下試1,420美元。

俄羅斯有意增加原油出口，料油價60美元見阻力，美元兌加元上望1.3340。澳洲無重要經濟數據公布，料澳元短線無方向，在0.6740及0.6880區間上落。奶價近月回升，支持紐元穩守0.6270。

交通銀行香港分行策略師 袁沛儀

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