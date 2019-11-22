陳健豪　好友勢反撲　澳元挑戰0.7關

執筆時尚未知道美國聯儲局的議息會議紀錄。不過，聯儲局主席鮑威爾上周在聽證會上，指對美國經濟，尤其是佔整體經濟比重近70%的消費市場有信心，相信聯儲局進一步減息的機會已大大減低。利率期貨就反映聯儲局即使有機會再減息，最早都在明年4月後。筆者認為對市場來說，這已幾乎成為一件non-event，聯儲局未來一段時間在貨幣政策上不加亦不減，外幣未來是升是跌，就要看環球各主要央行自身的貨幣政策了。

本周除聯儲局會議紀錄外，執筆時還有澳洲央行會議紀錄的公布，早前澳洲央行決定維持利率不變，有聲音指發放了鷹派訊息。不過央行就透露當時曾經考慮減息，最終決定維持利率不變是擔心進一步減息會令市場擔心，甚至影響銀行存戶。要知道12年前，即金融海嘯前，澳元定期是一眾家庭主婦、散戶最愛，貪其利息夠高、動輒有7%以上的回報。假設一年下來，匯率即使沒有升跌，也穩袋7%回報。不過，自從金融海嘯後，息口愈減愈低，令一眾長線投資者都開始離棄澳元。

市場上收益率比澳元高的股票有極多選擇，亦是長線令澳元未能大幅反彈的原因。一旦利率進一步向下，意味銀行存款將大大減少，對銀行業務亦有一定壓力。

技術上，由於澳洲央行未能確定減息周期已結束，市場仍憧憬央行在明年2月或3月仍有減息機會，因此斷定長線見底仍言之尚早。不過，澳元今年已明顯於0.6660水平築成雙底，短期跌穿機會不大。另一方面，由目前到明年2、3月仍有一季時間，市場亦視之為一個喘息空間，有利澳元兌美元先行作出技術性反彈。

由於目前已近年底，一旦在餘下個多月時間，澳元兌美元仍持續在全年低位0.66水平附近徘徊，甚至以全年最低位收市，可以預計這只反映市場全面離棄澳元，對澳洲經濟、澳元走勢全面轉趨悲觀，明年基本上更容易引來淡友大舉做淡。

正因如此，難得距離下次減息日期有差不多3個月時間，一眾已捱打甚久的澳元好友，或會嘗試把握機會作出反撲。技術上，10月份澳元由低位0.6670一度反彈至0.6930，並以陽燭收市，技術上亦有利本月再次上試此位。

因此，筆者雖然仍維持看法澳元仍未見中期底部，不過在年內餘下時間，亦有機會再次挑戰反彈高位，最樂觀的技術反彈阻力，可以0.7000至0.7080阻力區為目標，若跌穿今年低位則須止蝕。

艾德證券期貨董事總經理 陳健豪

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