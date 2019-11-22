美股收市：道指挫54點 連跌3日
2019年11月22日 05:15
東網電視更多新聞短片
(美聯社圖片)
投資者正觀望中美貿談進展，美國股市收市向下，道指和標指連續三日下跌。道指收報27,766點，跌54點或0.2%；標指收報3,103點，跌4點或0.16%；納指收報8,506點，跌20點或0.24%。
雖然早前有消息指中美貿談有阻滯，今年或無法達成首階段協議，但內地其後澄清中美繼續保持密切溝通，加上有報道指，中美可能在北京有新一輪「面對面」談判，部分緩和了大市沽壓。
個股方面，梅西百貨(Macy's)第3季純利倒退近97%，僅賺200萬美元，股價全日急挫2.33%。
外媒報道，網上經紀商嘉信理財(Charles Schwab)日內將宣布收購同業TD Ameritrade，或涉資260億美元。嘉信理財股價急升7.38%，收報48.03美元，TD Ameritrade則急升16.92%至48.38美元。
消息指全球最大奢侈品集團LVMH就收購美國高級珠寶公司蒂芙尼(Tiffany & co)正展開磋商。據悉，LVMH的出價由上月提出每股約120美元，提高至每股約130美元。Tiffany股價收漲2.57%。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。