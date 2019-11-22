卡森國際澄清狙擊報告指控 股價曾飆6倍
2019年11月22日 06:54
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遭沽空機構Blue Orca Capital發表報告狙擊的卡森國際(00496)復牌，股價急速飆升，一度漲6.03倍，高見3.2港元，最新報3.05元，仍升逾5.7倍，成交金額逾4億元。
公司公布，強烈否認該報告所載之指稱，並認為該等指稱為不準確及具誤導性，保留對Blue Orca Capital及或對相關指稱負責的人士採取法律行動的權利。
公司否認報告中的指稱，並指稱毫無根據。另指出，Blue Orca Capital並無獲發於香港進行任何受規管活動之牌照，包括提供投資建議，而相關指稱乃沽空機構之意見，在一般情況下，其利益未必與股東之利益相符一致，而其亦可能蓄意打擊對公司及其管理層之信心，並損害公司的聲譽。
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