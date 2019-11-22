卡森國際澄清狙擊報告指控　股價曾飆6倍

公司公布，強烈否認該報告所載之指稱，並認為該等指稱為不準確及具誤導性，保留對Blue Orca Capital及或對相關指稱負責的人士採取法律行動的權利。

公司否認報告中的指稱，並指稱毫無根據。另指出，Blue Orca Capital並無獲發於香港進行任何受規管活動之牌照，包括提供投資建議，而相關指稱乃沽空機構之意見，在一般情況下，其利益未必與股東之利益相符一致，而其亦可能蓄意打擊對公司及其管理層之信心，並損害公司的聲譽。

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