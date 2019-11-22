歲寶百貨附屬收購珠海商業項目

買方已同意向目標公司注資4,000萬元人民幣(約4,471.6萬港元)。於收購事項完成後，買方將持有目標公司全部股權及目標公司將成為公司之全資附屬。

目標公司亦同意根據注資及收購協議的條款，向賣方償還股東貸款約1.12億元人民幣(約1.26億港元)。倘目標公司未能支付，買方將代表目標公司結付股東貸款。

目標公司為珠海開發項目的實益擁有人，而該項目位於珠海金灣區西湖片區省道S272東側，計容總建築面積為約16,074.21平方米，及預期將開發為由兩幢樓宇組成的綜合大樓，作商業用途。

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