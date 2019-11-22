【市前重點睇】道指連跌3日　油價上揚

●美匯指數升至97.99，港匯一度升穿7.82關，離岸人民幣(CNH)高企7.0329，日圓兌美元跌至108.6，歐元回落至1.1064，英鎊曾失守1.29關。金價低企1,464美元。油價升逾2%，布油撲64美元，紐油處58.3美元。道指期貨上升。

●傳中國副總理劉鶴已邀請美國貿易代表萊蒂澤本月來華繼續磋商，不過美方尚未接受邀請。

-報道指出，中美不太可能在12月15日前取得一些重大成果，如果難以達成貿易協議，那麼美國可能至少會推遲原定12月15日生效的新關稅。

●美國聯儲局前主席耶倫表示，相信直至明年都不會發生衰退，但「有很強的理由」憂慮美國經濟正步向衰退。

●美國上周首次申領失業救濟人數維持於22.7萬人，多過預期的21.8萬人，而前周持續申領人數升至169.5萬人，亦高過預期168.3萬人。

●美國10年期國債孳息率升2.74點子，報1.7723厘。

●港股ADR指數收報26,546點，升80點。

●即月恒生指數夜期收報26,531點，升90點，高水64點，成交22,782張。

●紐約期油收報每桶58.67美元，升1.57美元或2.8%，創自9月23日以來收市新高。

●紐約期金收報每安士1,463.6美元，跌10.6美元或0.7%，創逾一周收市新低。

●德國車廠Volkswagen Group宣布將與中國的合作夥伴，在明年共同投資40億歐元(約44.3億美元)於中國市場，其中約40%的現金將用於發展電動車。

●加拿大央行行長表示，目前央行的貨幣狀況「大體合適」，經濟「總體上仍處於良好狀態」。

●中國國務院總理李克強重申，內地經濟不可避免受到全球經濟增長放緩的影響，保持經濟平穩運行難度加大。內地不搞「大水漫灌」式強刺激，有把握實現全年經濟目標。

●【連環洗倉】

-卡森就狙擊報告作澄清，周五復牌。

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