【股民熱話】2019年　香港唔見咗好多嘢…

每10年一個年代，2019年是近10年的盡頭，對香港人而言，是以悲傷、憤怒和無奈告終，希望這些負面情緒都能隨着這個年代而告終，緊接下來的一個新年代，能夠否極泰來！

論政，非筆者杯茶，只談經濟金融事。雖然今年香港社會亂過「亂世佳人」，但至今恒生指數尚處於年初水平之上，與不斷下行的經濟走勢背道而馳。若然股市表現走先經濟六至九個月的說法仍然成立，那香港經濟應該有望迎來「復甦」。可今時今日這個理論是否仍然管用，香港股民心裏該有答案。這反映香港已失去香港人熟悉的「香港股市」，代之而起，是一個脫離香港經濟表現、中資股獨大的股票市場。

論失，這五個月以來的社會動盪，令人心散亂，睇一向搵錢至上政治冷感的中環人都願意上街食午餐，就知道情況有幾糟糕。外資對投資香港市場卻步，金融機構都盡量避免將交易總部設在香港，或轉到新加坡等其他市場，皆因就連最基本的交通運輸都未能確保順暢，一旦停市，無法交易，就大大鑊！眼見香港亂局沒有解決迹象，外資諗過度過轉交易陣地係好正常，但呢啲情況唔會話今日轉走明日就會回來，加上本地中產專業人士信心低迷，有腳都選擇扶老攜幼移民避亂。所以說，今年香港市場的另一損失，乃人才和資金，以及在區內的競爭優勢。這是過去22年香港面對最大的挑戰，且長遠而言恐怕難以彌補。

另一損失，當然就是美國正式開打「香港牌」。美國參眾兩院通過《香港人權及民主法案》，若最終獲美國總統簽署法案，又或者由兩院三分之二通過實施，意味美國—香港關係法將須要每年檢視，一旦美國取消給予香港的特殊地位，香港將失去獨立關稅區地位，嚴重打擊香港作為國際金融及商業中心的地位，可謂後患無窮。故今年這一項發展，也許會對未來十年香港市場的發展埋下一個重大的隱患。投資者面對眼前的國際時局變化，不無危機感。

可從另一角度睇，香港對於中國企業來港上市和內地資金運作的依賴度日高，偏偏中國經濟增長持續轉弱，中資股吸引力大不如前，加上明年中國亦要加大對外開放市場的力度，更多外資可以直接參與內地金融。一旦中美貿易談判出問題，明年美國總統大選「反華」為角力大牌的話，只怕香港這個新股市場前列之位，今年已經行到尾運，踏入明年開始的新年代，將面臨重大挑戰。

過去十年在嚴重供不應求及超低息環境下，香港樓市可謂大豐收，樓價尚處於歷史高位。之不過，隨着更多外資求去，以及本地經濟轉差，商業和住宅物業的租售信心皆呈下滑，香港樓市的下行壓力漸大。當然，仍會有專家認為供應不足及內地資金支持這兩個因素會繼續支持樓價高企，但卻忽略了本土政治和國際形勢的劇烈變化，對香港經濟、金融和資產價格所造成的潛在衝擊，是史無前例的。失去了「政治穩定」這個護身符，未來十年香港樓價係可以繼續延續上升周期，抑或隨經濟進入下行周期，心裏有數的香港人，此刻的避險意識應該是前所未有的高。

所謂「月有陰晴圓缺，人有三衰六旺」。香港這塊福地，就如耗盡了好運，今年政經社會所遭逢的災劫，是香港人無法想像的。還望亥年之末，帶走所有晦氣惡運，天佑香港，跌倒了，失去的，已成過去，未來要懂得如何重新站起來，再次出發！

東方產經專欄作者 帥哥

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